также в разделеПолитика
Климкин с пониманием относится к выходу США из ракетного договора 12
Порошенко: «Правдоборцы» в 2007-2013 годах нагуляли $54 миллиарда долгов 73
РАЗУМНАЯ СИЛА: Порошенко делит граждан на два сорта, и это недопустимо 65
Атаки на Медведчука: власть использует силовое давление, - Гаевский 49
Аваков предоставил Филатову личную охрану 44
Канада поддерживает дальнейшие санкции против РФ 15
Палий назвал первые сигналы вмешательства РФ в выборы в Украине 92
В Европарламенте пояснили, зачем России Азовское море 134
Как Тимошенко "представляла" Украину в Римском клубе 84
В Италии считают, что Украина разжигает «религиозную войну» 88
Москаль рассказал, кто причастен к антивенгерским бордам на Закарпатье 668
НАПК хочет ввести особый порядок проверки деклараций силовиков 15
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украина оказалась на дне мирового рейтинга благополучия исключительно из-за Порошенко 118
Медведчук: Украинцы не поддерживают антироссийскую политику власти 92
Янукович вызвал своих адвокатов в РФ 56
Климкин о заявлении Госдумы: Россия живет в параллельной реальности 109
Путин заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 154
Путин о ядерной войне: Мы – в рай, а они просто сдохнут 143

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает ТАСС.

В указе отмечается, что это решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», а также «в целях защиты национальных интересов». Правительству РФ поручено «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».

Кабмину РФ также предстоит «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа». Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти регионов, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности надлежит исходить из того, что со дня вступления указа в силу в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

Как ранее сообщал ForUm, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.

США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
75
Теги