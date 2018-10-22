Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, сообщает ТАСС.

В указе отмечается, что это решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», а также «в целях защиты национальных интересов». Правительству РФ поручено «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».

Кабмину РФ также предстоит «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа». Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти регионов, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности надлежит исходить из того, что со дня вступления указа в силу в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

Как ранее сообщал ForUm, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.

США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.