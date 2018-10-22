также в разделеОбщество
Суд взыскал с фирмы Онищенко 18 миллионов 9
В Кривом Роге обнаружили подпольный цех по производству оружия и боеприпасов 14
В Украину идут дожди и мокрый снег 31
В УПЦ КП прокомментировали связи российского патриарха с КГБ 17
Нагорного снова арестовали 36
Бабин: Керченский стрелок был сторонником убийств украинцев 21
Армии отправили партию отремонтированных «Ураганов» 18
НАПК начало полную проверку декларации Трубы 13
С марта из Украины выехали более 600 тысяч человек 31
СБУ: Нагорный должен был создать в Украине пророссийскую партию 113
Возле центра Харькова обнаружили крупную незаконную свалку 33
Следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни может сорваться 56
Верховный суд признал законным использование транзитных авто на «евробляхах» 136
Взрывы на арсенале под Ичней прекратились 32
В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора 18
Сутки в ООС: 19 обстрелов, ранены 3 военных 18
СМИ: Керченский стрелок перед нападением сжег свои вещи 160
Возвращение легенды: Jawa выпускает новую модель 196

Почти половина украинцев – 48% – считают реальным возвращение украинского контроля над Крымом, 36% – не верят в такую ​​возможность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, сообщает «Украинская правда».

Больше всего в возвращение Крыма верят жители запада (65%) и центра страны (54%), не верят жители востока и юга (по 51%).

В то же время только 5% считают, что возвращение Крыма возможно в ближайшей перспективе (в мае 2016 таких оптимистов было 22%).  

17% не смогли ответить на этот вопрос (в 2016 году таких было – 8%).

Вместе с тем подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины. 

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12%, а принадлежность к России признают 4%. 

Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение «обменять» Крым на Донбасс, то есть, признать аннексированый Крым российским «в обмен» на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Поддерживают такой «обмен» 16%.

Наиболее категорически настроены против подобного варианта установления мира на западе (81%) и в центре (77%).

«Против такого варианта преимущественно настроены и на юге (56%) и востоке (41%), однако в этих регионах определенная часть жителей согласны с тем, что «надо соглашаться на любые предложения, которые приведут к миру, даже за счет Крыма» (23% на юге и 18% на востоке)», - отмечают социологи. 

В то же время только 34% населения согласны поддержать восстановление финансовых дотаций для Крыма из госбюджета в случае его возвращения в состав Украины, не согласны на дотации – 49%.

Личную готовность финансово поддержать те или иные программы, направленные на интеграцию Крыма в Украину, выразили 22% граждан, больше всего – в западном регионе (29%), меньше всего – на юге (10%).

Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
33
Теги