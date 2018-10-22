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В Кривом Роге правоохранители задержали мужчин, которые изготавливали и продавали огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В ходе проведения совместной операции управлением уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области, ГУ БКОП СБУ и под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры были установлены двое местных мужчин 1973 и 1983 рождения, занимающихся незаконным изготовлением и распространением огнестрельного оружия и боеприпасов.

По заказу молодые переделывали шумовые пистолеты турецкого производства в оружие для стрельбы свинцовой и резиновой пулей. Кроме этого, они еще и собственноручно изготовляли боеприпасы для них.

18 октября в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области по месту жительства и работы подозреваемых провели три обыска. В ходе последних было обнаружено и изъято: 3672 патроны различного калибра, 46400 шаров разного калибра, 14 350 гильз различного калибра, 4 гранаты, 7 пистолетов, 16 охотничьих карабинов и ружей, 1 автомат, различные составные части к пистолетам разной марки и калибра, цевья для ружей, различные заготовки, принадлежности для переработки и изготовления оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Мужчина 1973 года рождения задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и вручено уведомление о подозрении. В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование.
ForUm

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