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«Укрзализныця» продемонстрировала экстерьер отремонтированных рельсовых автобусов Pesa для маршрута Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. «Такие красавцы будут курсировать с Центрального вокзала до Международного аэропорта «Борисполь», - написал в Facebook и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Он также сообщил, что в целом таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут курсировать на маршруте Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт, и один будет в резерве.

В компании напомнили, что ремонт рельсовых автобусов Pesa, обновление интерьера и покраска кузовов вагонов «Укрзализныця» осуществляет собственными силами, в локомотивном «Гречаны».

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта «Борисполь». Новая станция называется Борисполь-аэропорт.
ForUm

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