Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг страны по национальной шкале повышен до «uaBBB», сообщает УНИАН.

По мнению S&P, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с Международным валютным фондом с марта 2017 года, новая программа будет одобрена к концу 2018 года.

Напомним, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).