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В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях и северных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, сообщает «Новое Время».

В Карпатах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°. 

В среду, 24 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в западных областях с мокрым снегом; усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с. Температура в течение суток 3-8° тепла (на западе страны 0-5° тепла), в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Карпатах и на Прикарпатье синоптики прогнозируют мокрый снег, местами метель (на высокогорье ночью сильный снег), температура ночью и днем около 0°, на высокогорье 1-6° мороза.

В Киеве ожидается дождливая и ветреная погода: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

 
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