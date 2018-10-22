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Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ. Об этом он заявил на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Как Президент я поставил правительствц очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим», - отметил Глава государства, комментируя решение правительства.

Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и «снять страх» относительно этого решения.

«Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни одна бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышения тарифов на своем собственном бюджете», - подчеркнул Порошенко.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
ForUm

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