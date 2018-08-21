Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я точно знаю, что господин Кернес проводил переговоры с народными депутатами, чтобы ему помогли закрыть это дело», - рассказал он о «кулуарной» части дела.

На просьбу назвать конкретные фамилии Луценко ответил:

«Я не могу это говорить, доказательства еще не сформированы до конца».

В то же время генпрокурор заверил, что никто из них не приходил к нему лично «договариваться»:

«Нет, я все-таки руководитель правоохранительной системы, поэтому знаю чуть больше, чем могу сказать. Следите, пожалуйста, на следующих выборах, кто из новых избранников появится на Харьковском городском округе (по данным УП, на следующих выборах в ВР по одному из округов Харькова может баллотироваться депутат из фракции БПП Александр Грановский). Это будет вам ответ на вопрос о том, кто это готовил. Это такой подарок ко дню рождения господина Кернеса», – рассказал Луценко.

Генпрокурор заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы судья, который закрыл дело мэра Харькова, «понес наказание за план спасения нерядового Кернеса».

На ремарку о том, что в деле все же сторону обвинения представляли 19 прокуроров, но ни один из них не являлся на заседания суда, генпрокурор отметил следующее:

«Потому что все они должны были готовиться к дебатам. Быть козлами отпущения, которые просто сидят и смотрят на то, как судья делает подарок на день рождения, мы не собирались».

«Мы имели право, как и сторона защиты, просить время на подготовку к дебатам. По аналогии возьмите суд над Януковичем. Когда адвокаты просят дать им время на подготовку, судья на это идет. Например, можно просить месяц, но получить 15 дней. Но нельзя просто при отсутствии одной из сторон продолжать заседание», - добавил генпрокурор.

По словам Луценко, «если кто-то и влиял на судебный процесс для такого решения, то это точно не прокуратура».

На вопрос, был ли фактор президента в этом деле, глава ГПУ сказал следующее.

«Я еще раз могу сказать, что к этому решению, как и к любым другим решениям судов, по моим данным, Петр Алексеевич точно не причастен. Относительно нашего впечатления (по делу Кернеса. - Ред.), то мы сошлись на том, что апелляция должна поставить все в законное русло».

Луценко отметил, что, бывало, обменивался с Порошенко «не совсем цензурными впечатлениями от того или иного решения суда».

«Давайте поставим все точки над «і». Разговоры о том, что президент контролирует судебную систему, являются абсолютным бредом», – подчеркнул генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело.

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.

Совет судей Украины на внеочередном заседании 13 августа приняли резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

16 августа Генпрокуратура подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса.