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Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом сообщила на брифинге заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская, передает 112 Украина.

«Сведения о вынесении судьей заведомо неправосудного решения внесены в ЕРДР, это сделала прокуратура Полтавской области, и ГПУ будет вносить такие сведения в ЕРДР. Организация, проведение досудебного расследования поручено соответствующему органу досудебных расследований», - сказала она

Стрижевская пояснила, что планируется объединить два уголовных производства.

«Насколько я посмотрела сведения в ЕРДР, прокуратура Полтавской области внесла их на основании сообщения в СМИ. Сейчас у нас есть рапорт прокурора о том, что сведения, отраженные в суде, не соответствуют действительности. По мнению прокурора, решение является неправосудным. Для того, чтобы проверить эти доводы, - будет организовано досудебное расследование», - подытожила она.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.
ForUm

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