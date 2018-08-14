Генеральная прокуратура не будет привлекать к ответственности прокуроров, которые не явились на дебаты по делу против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Заболевание прокуроров подтверждено медицинскими справками. Поэтому оснований их наказывать нет», - сказал он.

По его словам, у прокуроров были законные основания отсутствовать на судебном заседании по делу Кернеса.

Как оказалось, все 19 гособвинителей, ведущих дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса пропустили семь судебных заседаний из-за болезни.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело.

Потерпевший по данному делу Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.