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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает внедрить в государственных строительных нормах европейские требования к проведению фасадной теплоизоляции зданий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

«Что это даст? Во-первых, до 15% экономии тепла в год для украинцев. Это около 3 млрд грн экономии для страны ежегодно при термомодернизации 3% зданий. Разумеется, чем больше будет реконструироваться и строиться именно таких энергоэффективных домов, тем больше будет экономия», – отметил он.

По словам Парцхаладзе, сегодня для большинства стран Европы и мира сбережение энергозатрат является правилом. «В Украине это только начинают внедрять. Думаю, что с появлением таких норм этот процесс активизируется больше», – подчеркнул он

Парцхаладзе также отметил, что современная фасадная теплоизоляция продлит жизнь существующим домам еще на 15-20%, то есть в среднем до 20 лет.

По его словам, новые нормы распространяются на проектирование наружных стен жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (термомодернизации).

Обновленная ГСН по фасадной теплоизоляции зданий разработана институтом ГП НИИСК и будет принята в ближайшее время.
ForUm

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