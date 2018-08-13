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Совет судей Украины на внеочередном заседании 13 августа приняли резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

Об этом сообщает Укринформ.

«Совет судей решил: подчеркнуть недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов о необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия», - заявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

В резолюции также говорится, что несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.

Ткачук отметил, что ССУ был вынужден созвать внеочередное заседание, поскольку в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о наличии признаков посягательства на независимость судебной ветви власти после возбуждения уголовного дела в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл уголовное дело в отношении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщал ForUm, 10 августа заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская заявила, что прокуратура возбудила в отношении судьи Киевского райсуда Полтавы Андрея Антонова уголовное дело по ч. 2 ст. 375 УК (вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия).

В тот день судья Антонов после месячного пребывания в совещательной комнате постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса.

2 марта 2015 городскому голове Харькова и двум его охранникам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвинили в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Евромайдана – Сергею Ряполову и Александру Кутянину 25 января 2014.

Кернес и его охранники не признали вины в предъявленных им обвинениях.
ForUm

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