Судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, который закрыл уголовное дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, будет отвечать за заведомо неправосудное решение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет», – написал он.

Луценко подчеркнул, что дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для принятия объективного приговора.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы, который постановил закрыть уголовное дело.