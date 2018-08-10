Потерпевший по делу, фигурантом которого является мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства. Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания в Киевском районном суде Полтавы, сообщает Громадське радіо.

«Конечно же, я буду апеллировать! Этого решения я ждал. Это очевидно было еще с марта, что все ускоряется. Такого решения еще не было в истории Украины, и ни один судья не делал сколько нарушений в производстве», - заявил Ряполов.

Он добавил, что ему и адвокатам только за сутки сообщили о том, что заседание назначили на 10 августа. Именно поэтому его защитники и другой пострадавший не явились на суд.

Почему не прибыли прокуроры, Ряполов не знает.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.