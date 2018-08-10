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Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, сообщает 112 Украина.

Причина такого решения, пояснил судья - отказ прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

Указанное решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Сам Кернес заявил, что инкриминируемых в суде преступлений не совершал, а решение пояснил систематической неявкой прокуроров на судебные заседания. 

Отвечая на вопрос, удовлетворяет ли обвиняемого такое решение суда, Кернес сказал: «Понятное дело, что будет апелляция, я думаю, что мы тоже будем смотреть с точки зрения всего текста. Когда мы изучим весь текст, мы будем говорить, довольны мы или нет. Я ожидал оправдательного приговора».

Как сообщал ForUm, 26 марта 2016 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение дела мэра Харькова Геннадия Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Заседания суда неоднократно переносились.
ForUm

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