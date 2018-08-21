На северо-западе Лондона возле станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате чего были ранены по меньшей мере трое людей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sun.

«30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 18 и 24 лет были доставлены в больницу с пулевыми ранениями», - говорится в сообщении.

Все трое были ранены в результате обстрела из проезжающего мимо автомобиля возле станции метро.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 21:45 по местному времени (23:45 по Киеву).

Полиция закрыла станцию метро Кингсбери и оцепила прилегающую территорию. На месте инцидента работали эксперты и следователи. Пока никто из подозреваемых не был арестован.

Сообщается, что полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом.

Детали инцидента выясняются.