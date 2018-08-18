На наиболее проблемных улицах Киева проведут реконструкцию системы стоковой канализации. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«На днях Киев вновь попал под удар стихии. По оценкам синоптиков, столице досталось самое мощное атмосферное пятно из возможных. Город с последствиями непогоды справился», - сказал Кличко.

«Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня. Гарантии, что стихия не повторится, - нет. Поэтому наша задача - как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений, - отметил мэр. - Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик дождевая канализация просто не справилась с таким аномальным количеством осадков».

По его словам, городские власти делают выводы из этой ситуации. Сегодня разрабатываются новые проекты для замены дождевой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

«Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах, - отметил Кличко. - Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями», - отметил мэр.

Он поблагодарил работников коммунальных служб, которые оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. Работали они с ночи, чтобы утром город жил привычной жизнью. По мнению Кличко, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, после продолжительной и мощной грозы с градом центр Киева оказался полностью затоплен водой.