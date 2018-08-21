Коммунальные службы Киева разрабатывают план мероприятий по предупреждению подтоплений в самых проблемных местах города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета.

«Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы, которая строилась в 70-е годы, не всегда качественная эксплуатация таких сетей и другие, - подчеркнул Кличко. - Очевидно, мы имеем дело, в том числе и с последствиями изменения климата. И, по мнению специалистов Гидрометцентра, есть все основания ожидать увеличения негативного влияния неблагоприятных явлений погоды в Киеве», - отметил Кличко.

Он также дал поручение руководителю КК «Киевавтодор» в течение 5 дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения в составе коммунальной корпорации, которое будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации. А также – проверить выполнение технических условий, предоставленных застройщикам в части обустройства на объектах ливневой канализации.

Департамент благоустройства должен в сжатые сроки провести обследование мест, где происходит прокладка инженерных сетей, и предоставить предписания относительно неуклонного соблюдения строительных требований и технологий.

Управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям должны обследовать торговые центры столицы на предмет их защищенности от попадания дождевых стоков, и обеспечение безопасности посетителей.

«После этого мы вместе примем ряд решений. Нарушителям правил они не понравятся. Но это не игра. Вследствие непогоды могли пострадать люди. Поэтому мы должны принять все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций», - заявил Кличко.

Он напомнил, что за неделю несколько раз Киевом бушевала непогода: три шквальных ливня, шквальный ветер и град. В городе повалены 300 и повреждены 500 деревьев, разрушены 8 опор электропередач, и произошли большие подтопления.