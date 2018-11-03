В Киеве разработают программу комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилфонда и наработана концепция усовершенствования законодательной базы по этому вопросу. Об этом проинформировал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп по результатам заседания Совета регионального развития при КГГА, пишет Телеграф.

«Количество домов индустриального домостроения 1950-60-х годов, так называемых «хрущевок», в столице составляет около двух тысяч, их общая площадь - 7,5 млн кв. м. В частности, Кабинетом министров Украины не утверждена типичная форма инвестиционного договора, по которому должна проходить реконструкция. Это делает невозможным привлечение инвесторов-застройщиков из-за неурегулированности отношений между органом местного самоуправления и инвестором-застройщиком», - говорится в сообщении.

Второй сдерживающий фактор существующего законодательства - требование 100% согласия на отселение владельцев (нанимателей) помещений домов, которые реконструируются. На практике это блокирует проекты комплексной реконструкции устаревшей застройки.

«Проблема нуждается в комплексном решении. На сегодня реконструкцию устаревшего жилого фонда сдерживают неурегулированные вопросы в законодательстве», - отметил Непоп.

Задача городской Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда будет включать:

- Проведение анализа детальных планов территорий, определение территории устаревшего жилого фонда;

- Анализ состояния существующей застройки;

- Определение очередности реализации программы;

- Определение возможности надстройки дополнительных этажей жилых домов и определения возможности надстройки с отселением жильцов или без отселения жильцов;

- Проведение расчетов потребности жилья для отселения жителей из домов, которые реконструируются;

- Определение возможных форм реконструкции жилого фонда, а именно:

перестройка жилого фонда с целью улучшения условий проживания, эксплуатации, изменения количества жилых квартир, общей и жилой площади и тому подобное, связанная с изменением геометрических размеров, функционального назначения, заменой отдельных конструкций, их элементов, основных технико-экономических показателей;

снесение устаревшего жилого фонда в квартале (микрорайоне) и строительство нового жилого фонда квартала (микрорайона);

расчеты стоимости реконструкции домов или нового строительства;

раскрытие механизмов реализации инвестиционных проектов (инвесторами, властью, жителями);

раскрытие прав и обязанностей жителей при осуществлении проектов комплексной реконструкции в соответствии с законодательством;

прогнозы результатов реализации программы.