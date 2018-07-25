Реконструкция лестницы на Старокиевской горе стоила 15 млн гривен, заявили в КГГА.

«В интернете появилась манипулятивная информация о якобы «золотых» ступеньках. Я должен отметить, что стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн», - сказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

По его словам, лестница спроектирована как сборная монолитная железобетонная конструкция, на ступеньках предусмотрено и выполнено устройство декоративных накладок из износостойкой и влагозащищенный термодревесины.

Общая стоимость проекта реконструкции и обустройства всей территории части туристического маршрута составила 89,3 млн грн. За эти средства проектом предусмотрен и выполнен ряд работ: организация пешеходного движения с зонами отдыха, благоустройство и озеленение территории, строительство одноэтажного здания общественной уборной, установление «тревожной» кнопки, установка камер видеонаблюдения на лестнице и аллеи, зоны доступа к WI-FI, установление рядов, обустройство смотровых площадок. Выполнены инженерные укрепления – подпорные стены для защиты от оползней, создана штольневая дренажная система для отвода вод со склонов.

Все приборы освещения для обеспечения энергоэффективности разработаны по технологии LED в вандалоустойчивом исполнении. Освещение лестницы спроектировано в перилах на шине LED.

«Поэтому разделить общую стоимость на ступеньки и выдавать эту цифру в информационное пространство абсолютно некорректно. Никоим образом нельзя разделить на ступеньки стоимость всего проекта благоустройства склонов», - отметил зампредседателя КГГА.

Он добавил, что заказчик пристально следит за качеством выполнения работ, поэтому проводятся проверки, подготовлены дефектные акты и все недостатки работ и замечания будут в ближайшее время устранены.

«Этим летом киевляне и гости города имеют не только возможность пользоваться восстановленной великолепной лестницей, ведущей на Подол, но и получили обновленную и обустроенную зону отдыха на прилегающей территории. Уверен, что шаг за шагом мы превратим наш город в один из ведущих центров европейского туризма», - сказал Спасибко.

Реконструкция лестницы инициирована Киевской городской государственной администрацией как первый шаг в создании ландшафтного парка, в который входят скверы на Пейзажной аллее, склоны Старокиевской горы, гор Десятинки, Щекавици и Киселевки. Реконструкция осуществляется в едином историческом стиле с проектами реконструкции Пейзажной аллеи, Аллеи художников и территории возле Андреевского спуска.