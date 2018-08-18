Ситуация с задержанным в морском порту Херсона российским танкером «Механик Погодин», владелец которого находился под украинским санкциями, должна быть решена силовым способом.

Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз.

«Украине необходимо немедленно синхронизировать санкционные списки с соответствующими документами наших партнеров из стран НАТО. Все корабли, находящиеся под санкциями США и других наших союзников, должны автоматически войти в санкционные списки Украины», - написала она в Facebook.

«Кроме того, уверена, что ситуация с танкером «Механик Погодин» должна быть урегулирована силовым способом. Поскольку судно находится в санкционных списках и находится на территории Украины в порту, находящемся под контролем украинской власти, неприемлема ситуация, когда контролирующие органы не могут получить доступ на борт судна», - подчеркнула Фриз.

По ее мнению, силовые меры на борту танкера могут стать хорошей демонстрацией зеркального ответа на политику Российской Федерации в Азовском море, где российские власти позволяет останавливать и проверять корабли, осуществляющие операции с портами Украины в бассейне Азовского моря.

«Вопрос попадания наших силовиков на борт «Механика Погодина» является вопросом сохранения лица Украины, который должен продемонстрировать способность реагировать на нарушения санкционного режима. Поскольку мы просим наших партнеров жестко реагировать на факты нарушения санкционных мер, Украина должна продемонстрировать собственный пример такой решимости», - подчеркнула нардеп.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно«Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины.

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная службы не имеют претензий к команде судна «Механик Погодин», задержанного 10 августа в Херсоне.