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Реконструкция путепровода на пересечении проспекта Победы и ул. Гетмана в Киеве начнется в конце этого года. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала NewsОne, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Есть уже все согласования, до конца года работы начнутся. И весной следующего года выйдут на полную мощность. Для полного запуска новой развязки нужно полтора года», - сказал мэр.

Кличко отметил, что для строительства съезда направо с проспекта Победы на ул. Гетмана придется снести часть цеха завода «Большевик».

Комментируя проект реконструкции путепровода, который выбрала столичная власть, он в очередной раз подчеркнул, что главными критериями были стоимость работ, сроки реализации проекта и оптимальная организация движения.

«Трехуровневая развязка, проект которой предлагали, хорошо выглядит, но на нее нужно больше 3 млрд грн и около трех лет на строительство. Учитывая, что часть ее проходила бы глубоко под землей, нужно было бы провести, в частности, большие работы по установке станций откачки воды», - сказал Кличко.

Напомним, градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции дорожной развязки возле метро «Шулявская», который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода «Большевик».

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве обойдется в 400 млн гривен. 
ForUm

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