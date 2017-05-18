Градостроительный совет Киева поддержал вариант реконструкции дорожной развязки возле метро «Шулявская», который предусматривает строительство дорожной петли и снос помещений завода «Большевик». Соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета, передают Українські Новини.

Документ был представлен институтом «Киевдормостпроект».

Проект развязки представляет собой неполный «клевер», что предусматривает снос корпуса завода «Большевик» и строительство на его месте петли. Он предполагает строительство поворота с ул. Довженко на проспект Победы и 2 съезда с путепровода на проспект Победы.

Проект не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении «Киевавтодора».

Ранее в КГГА представили проект трехуровневой развязки на Шулявке.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.