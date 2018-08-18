Первый в Украине магазин одного из крупнейших международных ритейлеров H&M будет принимать ненужную одежду на переработку. Об этом рассказала генеральный директор компании в Украине Доминик Фантачино, пишет The Village.

В магазине будет установлен специальный бокс, в котором можно будет оставлять свои вещи, независимо от состояния и бренда. За каждую из них клиент H&M будет получать 40 грн на подарочную карту. Эти деньги можно потратить на покупки в магазине от 300 грн, говорится в сообщении.

«Идея – дать второй шанс одежде, а не выбрасывать ее», - рассказала Фантачино.

Вещи в хорошем состоянии будут проданы как секонд-хенд, остальная одежда будет использована как вторсырье для других изделий или переработана в текстильные волокна.

Такая инициатива действует в магазинах бренда по всему миру. С момента ее старта 2018 года в H&M собрали почти 18 тысяч тонн текстиля, что эквивалентно 89 миллионам футболок.

16 августа шведский производитель одежды H&M провел закрытую презентацию своего первого магазина в Украине.