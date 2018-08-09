Интерпол объявил в международный розыск Саитова Магомеда-Амина Абубакаровича, подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Брат-адвокат нардепа обвинил генпрокурора в том, что тот якобы «солгал обществу» о якобы необъявлении в розыск гражданина, подозреваемого в нападении на брата адвоката. Этот же тезис в заголовок вынесло издание, которое цитирует брата-адвоката», – написала она.

«Теперь документы. Без эмоций. По датам: обращение Нацполиции в Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины и в мае, и повторно - в июле 2018 года. И главное - восстановление в учете Генсекретариата Интерпола синего оповещения по Саитову Магомеду-Амину Абубакаровичу, который находится в международном розыске», – сообщила Сарган.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого.