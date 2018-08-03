также в разделеСтолица
Новый начальник управления СБУ в Киеве и области – что известно об Олеге Валендюке 19
В Киеве закроют центральные станции метро 51
Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83 человек 27
Завтра киевское метро будет работать с изменениями 20
В столице на приеме у стоматолога умерла женщина 39
Массовое отравление в столице: все точки продажи шаурмы работали незаконно 34
Купол Рады отремонтируют за 7 миллионов 19
В Киеве открыли памятник Илье Муромцу 100
«Нафтогаз» заявил, что КГГА согласилась на мировую 57
Хватит на 3,5 года: В Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро 40
В Киеве шаурма уложила на больничную койку уже 70 человек 49
В Киеве участнику митинга прострелили ногу, введет план «Перехват» 1170
Дело об избиении пенсионера в Киеве направлено в суд 36
Киев закупит у частных поставщиков 18 миллионов кубов газа 37
В Киеве пытались незаконно продать историческое здание 18
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха 20
Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших превысило 60 человек 106
Число отравившихся в Киеве шаурмой возросло до 50 человек 32

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Hummer, на котором подозреваемый Кирилл Островский сбил насмерть ребенка в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и наложил арест на автомобиль Hummer», - сказала она.

Такое решение суд вынес в пятницу.

Автомобиль арестован как вещественное доказательство по уголовному производству.

 Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. 

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

В прокуратуре сообщили, что водитель Hummer отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.

Сам подозреваемый Островский признает свою вину частично.

В частности, он признает, что сбил ребенка, но не признает, что сбежал с места ДТП и что нарушил правила.

Автомобиль зарегистрирован на Александра Васильевича Костенко 1986 года рождения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги