Прокуратура Киева сообщила о подозрении 23-летнему водителю автомобиля Hummer – виновнику ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

23-летнего водителя задержали возле ТЦ «Парус» на ул. Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу «Социотерапия» для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Сейчас виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и его механизма. Расследование ДТП взято на контроль.

Напомним, ДТП произошло 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки.