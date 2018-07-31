Полиция установила владельца автомобиля Hummer, на котором подозреваемый Кирилл Островский сбил насмерть ребенка в центре Киева.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, автомобиль зарегистрирован на Александра Васильевича Костенко 1986 года рождения.
Сейчас машина находится на штрафплощадке, внесено ходатайство в суд об аресте машины.
Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский.
Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
В прокуратуре сообщили, что водитель Hummer отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.
Сам подозреваемый Островский признает свою вину частично.
В частности, он признает, что сбил ребенка, но не признает, что сбежал с места ДТП и что нарушил правила.
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