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Полиция установила владельца автомобиля Hummer, на котором подозреваемый Кирилл Островский сбил насмерть ребенка в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, автомобиль зарегистрирован на Александра Васильевича Костенко 1986 года рождения.

Сейчас машина находится на штрафплощадке, внесено ходатайство в суд об аресте машины.

Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. 

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

В прокуратуре сообщили, что водитель Hummer отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.

Сам подозреваемый Островский признает свою вину частично.

В частности, он признает, что сбил ребенка, но не признает, что сбежал с места ДТП и что нарушил правила.

 
ForUm

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