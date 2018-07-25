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Водителю автомобиля Hиmmer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанное сообщение согласовано прокуратурой Киева и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ДТП произошло в 22:30 24 июля на бульваре Леси Украинки, 5. По предварительной информации, девочка с мамой переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

Hummer сбил ребенка, не остановившись на красный свет, и, как сообщало интернет-сообщество dtp.kiev.ua, протащил девочку около 50 метров. Совершив ДТП,водитель попытался сбежать, однако его вскоре задержали возле конференц-центра «Парус».

По данным СМИ, за рулем  находился 22-летний Кирилл Островский.

 
ForUm

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