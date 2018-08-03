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В Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с пассажирами.

По данным полиции, информация о ДТП поступила около 11:00.

Медики доставили в Нежинской больнице восемь пострадавших – четырех взрослых и четверых детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Как выяснили правоохранители, микроавтобус «Фольксваген» двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых.

По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок.

Полицейские задокументировали автопроисшествие, эксперты-криминалисты следственно-оперативной группы собрали на месте ДТП вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.

 
ForUm

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