За рулем автомобиля Hummer, который насмерть сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку в Киеве, находился 22-летний Кирилл Островский.

Первым имя водителя назвало интернет-сообщество Киев Оперативный, отмечает Новое время.

Вскоре сайт КНК Медиа сообщил, что Островский – директор компании по продаже фитнес-сладостей Fit&Sweet. В сентябре 2014 года Издание Капитал опубликовало статью о бизнесе Островского.

В статье говорится, что Островский, которому на тот момент было 19 или 20 лет, «когда‑то профессионально занимался боксом, поэтому и окружение у него всегда было соответствующее». Он сообщил, что на запуск дела потратил около 150 тысяч гривен, и на предприятии, кроме самого Островского, работают 12 человек - повара, продавцы и работники доставки.

В статье указывается, что сначала продвижение продукции Fit & Sweet происходило «через социальные сети», а сама продукция представлена в торговых центрах Ocean Plaza и Аркадия.

Где 19-летний Островский взял 150 тысяч гривен на запуск своего бизнеса, не сообщалось.

Хотя в статье говорилось, что продвижение Fit&Sweet начиналось в соцсетях, Обозреватель отмечает, что сейчас в интернете об этом предприятии ничего найти нельзя. Сам Островский в 2012 году зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), который занимается розничной торговлей овощами, фруктами и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, а также торгует табачными изделиями.

Напомним, ДТП произошло в 22:30 24 июля на бульваре Леси Украинки, 5. По предварительной информации, девочка с мамой переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

Hummer, за рулем которого был Островский, сбил ребенка, не остановившись на красный свет, и, как сообщало интернет-сообщество dtp.kiev.ua, протащил девочку около 50 метров. Совершив ДТП, Островский попытался сбежать.

Однако его вскоре задержали возле конференц-центра «Парус».

Отмечалось, что Островский снял со своего авто номера, однако на опубликованных фото видно, что номера нет только спереди. Задний номер Hummer есть - это VIP-номер, все цифры которого одинаковы - АІ 8888 ІО.