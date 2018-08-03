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Военные прокуроры на Закарпатье разоблачили военнослужащих на реализации взрывчатки.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в период июня-августа 2018 задокументированы неоднократные факты сбыта средств поражения военнослужащими одной из воинских частей.

Так, за указанный период сержант и младший сержант одного из батальонов реализовали 8,3 кг тротила, 200 гр. пластида, 75 средств для инициирования взрыва и 26 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова на общую сумму 16,7 тыс. грн.

Задержали военнослужащих в порядке ст. 208 УПК Украины 2 августа 2018 во время сбыта 7 кг тротила и 200 гр. пластида.

В настоящее время решаются вопросы сообщение бойцам о подозрении по ст. 410, 263 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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