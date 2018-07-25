На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба столичного главка, девочка от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хаммер» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.
На вызов сразу прибыли правоохранители и медики. Врачи в карете «скорой» констатировали смерть ребенка.
В настоящее время полицейские общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Сотрудники полиции уже нашли автомобиль виновника ДТП.
Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщает Информатор, водителя удалось задержать по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц-центра «Парус».
«Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет», - пишет издание.
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