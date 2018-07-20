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ООО Комплекс Агромарс (ТМ «Гавриловские цыплята») планирует построить завод для переработки биологических отходов производства.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Специалисты ООО «Комплекс Агромарс» (торговая марка «Гавриловские цыплята») посетили с рабочей поездкой Германию, чтобы собственными глазами увидеть, как в Европе решают вопрос переработки отходов производства в энергию», - говорится в сообщении.

«Мы обсуждали с руководством немецкой компании Kablitz проектирование и строительство завода по переработке биоотходов, - рассказывает заместитель технического директора компании Александр Трубач. - Мы предварительно договорились о строительстве завода по переработке куриного помета с другими отходами для генерации тепловой и электрической энергии».

В день такой завод будет перерабатывать 330 тонн помета, производя 4,4 МВт тепловой и 6,2 МВт электроэнергии. Для строительства завода «Агромарс» будет привлекать средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Примерный срок строительства такого объекта - около двух лет. Срок окупаемости завода оценивается экспертами в 3-4 года.

По словам Трубача, «Агромарс» планирует продавать энергию по «зеленому тарифу» государству.  

Напомним, в начале июня Генеральная прокуратура Украины провела 14 обысков в помещениях одного из крупнейших аграрных холдингов Киевской области – «Агромарс» («Гавриловские цыплята») по подозрению в нарушении правил экологической безопасности и санитарных норм, организации птичьего могильника и загрязнения окружающей среды в селе Гавриловка.  

Были задержаны владельцы холдинга Марина и Евгений Сигалф и исполнительный директор Алексей Марченко. Позже указанные лица по решению суда были выпущены под залог.
 

 
ForUm

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