также в разделеОбщество
Апелляционный суд оставил Германа под арестом 5
Подозреваемый в покушении на Бабченко: РФ планирует полномасштабную атаку 33
Полиция открыла дело из-за избиения журналиста 12
В РФ завели новые дела против украинских военных 16
Денисову не пустили к Сущенко 22
Герман: В «списке 47» не было Бабченко, но был сын Авакова 40
В СБУ заявили, что не открывали дело против С14 27
Турчинов: РФ может устроить провокации в Азовском море 52
Оккупанты провели новые обыски у крымских татар 20
СБУ открыла дело против С14 из-за задержания Лусварги 42
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 37
Подполковника ВСУ задержали за вымогательство 41
Работа КПВВ «Майорское» возобновлена 20
Следующим местом проведения гей-парада может стать Кривой Рог 133
Госдеп США обвинил РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ 33
РФ отозвала из Украины своего дипломата 150
Денисову не пустили к Карпюку 53
Мэра Доброполья объявили в розыск 53

Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании «Агромарс» Марины и Евгения Сигалов до 5 миллионов гривен для каждого с начальных 90 и 80 миллионов гривен соответственно.

Об этом сообщил «Экономической правде» адвокат Марины Сигал Сергей Вернидубов.

«Апелляционный суд уменьшил размер залога до 5 млн грн по каждому из участников дела», - сказал адвокат.

Размер залога для Ивана Зозули - руководителя одного из структурных подразделений «Агромарс» - также снижен с 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сигал была освобождена из-под стражи с внесением залога в 90 млн грн в понедельник, 11 июня.

Адвокат добавил, что сегодня из-под стражи должны быть освобождены Евгений Сигал и Иван Зозуля.

Следствие продолжается.

Напомним, 8 июня в Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

9 июня Печерский районный суд арестовал задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») на 60 суток с правом залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги