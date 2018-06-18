Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании «Агромарс» Марины и Евгения Сигалов до 5 миллионов гривен для каждого с начальных 90 и 80 миллионов гривен соответственно.

Об этом сообщил «Экономической правде» адвокат Марины Сигал Сергей Вернидубов.

«Апелляционный суд уменьшил размер залога до 5 млн грн по каждому из участников дела», - сказал адвокат.

Размер залога для Ивана Зозули - руководителя одного из структурных подразделений «Агромарс» - также снижен с 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сигал была освобождена из-под стражи с внесением залога в 90 млн грн в понедельник, 11 июня.

Адвокат добавил, что сегодня из-под стражи должны быть освобождены Евгений Сигал и Иван Зозуля.

Следствие продолжается.

Напомним, 8 июня в Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

9 июня Печерский районный суд арестовал задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») на 60 суток с правом залога.