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Подозреваемая в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды жена бывшего депутата Верховной Рады Евгения Сигала (Партия регионов) Марина вышла из СИЗО под залог в размере 90 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жена внесла залог и вышла (из СИЗО)», - сказал собеседник.

При этом, по его словам, муж подозреваемой пока остается в СИЗО.

Напомним, 8 июня в Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

9 июня Печерский районный суд арестовал задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») на 60 суток с правом залога.
ForUm

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