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«Днепразот» возобновляет производство хлора 53

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратился в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде с просьбой поставить в Закарпатье необходимый для очистки питьевой воды жидкий хлор. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

На Закарпатье для обеззараживания питьевой воды жидкий хлор используется на 18 предприятиях водоканала. Из-за остановки украинского предприятия «Днепразот» запаса хлора для бесперебойной работы насосно-фильтровальных станций области осталось на несколько недель. После этого предприятия вынуждены будут прекратить свою работу и остановить централизованное снабжение воды населению, что неизбежно приведет к вспышке инфекционных болезней.  

«Сегодня мы получили ответ, что Венгрия, которая является производителем хлора, откликнулась на нашу просьбу и предоставит Закарпатью такую ​​гуманитарную помощь, - заявляет Москаль. - Сейчас определяется механизм скорейшей транспортировки жидкого хлора, ожидаем его прибытия на следующей неделе. Предварительно речь идет о полуторамесячном запасе вещества для Закарпатья, и за это время, надеемся, «Днепразот» возобновит свою работу».

Москаль выразил искреннюю благодарность правительству Венгрии, «которое постоянно откликается на проблемы области и приходит на выручку».

Как сообщал ForUm, 20 июля АО «Днепразот» возобновляет работу хлорной группы цехов.
ForUm

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