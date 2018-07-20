Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратился в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде с просьбой поставить в Закарпатье необходимый для очистки питьевой воды жидкий хлор. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

На Закарпатье для обеззараживания питьевой воды жидкий хлор используется на 18 предприятиях водоканала. Из-за остановки украинского предприятия «Днепразот» запаса хлора для бесперебойной работы насосно-фильтровальных станций области осталось на несколько недель. После этого предприятия вынуждены будут прекратить свою работу и остановить централизованное снабжение воды населению, что неизбежно приведет к вспышке инфекционных болезней.

«Сегодня мы получили ответ, что Венгрия, которая является производителем хлора, откликнулась на нашу просьбу и предоставит Закарпатью такую ​​гуманитарную помощь, - заявляет Москаль. - Сейчас определяется механизм скорейшей транспортировки жидкого хлора, ожидаем его прибытия на следующей неделе. Предварительно речь идет о полуторамесячном запасе вещества для Закарпатья, и за это время, надеемся, «Днепразот» возобновит свою работу».

Москаль выразил искреннюю благодарность правительству Венгрии, «которое постоянно откликается на проблемы области и приходит на выручку».

Как сообщал ForUm, 20 июля АО «Днепразот» возобновляет работу хлорной группы цехов.