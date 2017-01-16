В Житомирской области завершилась реализация пилотного проекта НАТО по изъятию радиоактивных отходов (РАО), образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР и рекультивации территории хранилища «Вакуленчук». Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

На территории Украины с 70-80-х годов прошлого столетия осталось несколько «исторических» объектов (хранилищ), которые содержат радиоактивные отходы (РАО), образованные в результате военных программ бывшего СССР.

С целью перевода этих «исторических» хранилищ в экологически безопасное состояние (реабилитация) Кабмин заключил имплементационное соглашение с НАТО по поддержке (ОНП) по обращению с радиоактивными отходами.

Пилотным проектом в рамках соглашения стало изъятие и дальнейшее обращение с РАО из хранилища «Вакуленчук» в Житомирской области и рекультивация территории.

ООО «НТ-Инжиниринг» были проведены работы по изъятию из хранилища «Вакуленчук» РАО в виде отработанных источников ионизирующего излучения и перевозка их на хранение на ПЗРО ДСП «Киевский ДМСК». Также, выполнены работы по изъятию и фрагментации твердых РАО в виде железобетонных конструкций хранилища, перевод жидких РАО, откачанных из хранилища, в твердое состояние путем их цементирования, передача этих РАО на захоронение в ПЗРО «Буряковка» в Чернобыльской зоне.

В качестве базового критерия реабилитации площадки хранилища установлено значение годовой эффективной дозы облучения человека, который может в будущем проживать на или возле площадки ликвидированного хранилища, не более 10 мкЗв/год, что соответствует требованиям, установленным в нормах радиационной безопасности Украины.