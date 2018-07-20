Российское издание «Новая газета» опубликовала видео пытки заключенного Евгения Макарова несколькими сотрудниками исправительной колонии №1 в Ярославле.

Запись, оказавшаяся в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт», была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, передают Українські Новини.

В течение всего видео, которое длится более десяти минут, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова резиновыми дубинками и кулаками. Ему также несколько раз выливают на голову воду из ведра.

Один из сотрудников колонии спрашивает заключенного, зачем он называл его «псиной рыжей». Макаров извиняется, но его продолжают пытать.

Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам юриста «Общественного вердикта» Ирины Бирюковой, после пытки Макаров не мог встать на ноги и ходил под себя кровью. СК провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. По версии сотрудников колонии, Макаров отказывался выйти из камеры, а когда его уговорили это сделать, он начал призывать других заключенных к оказанию неповиновений. После этого он достал изо рта гвоздь и начал наносить себе порезы. К нему применили боевой прием, но Макаров стал сопротивляться, тогда ему нанесли несколько ударов дубинкой по ногам. Двое сотрудников ФСИН прошли проверку на полиграфе, но информация об избиении Макарова «не нашла своего подтверждения».

Следователь, проводивший проверку, заявил, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты видеозаписи с переносных видеорегистраторов. Однако по результатам их просмотра фактов превышения должностных полномочий не нашли.