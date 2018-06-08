также в разделеОбщество
Из-за разрушения Ханского дворца в Крыму завели уголовное дело 5
Аудитор: Для нормального контроля нужно изменить закон о НАБУ 10
Бывший охранник заявил, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем 52
СМИ: Украинский самолет перехватил в Черном море российский ракетный корабль 354
Что такое Слотокинг? 32
МИД: Жизнь Балуха находится под угрозой 17
Канада увеличит размер помощи Украине 25
Парубий рассказал, когда антикоррупционный суд рассмотрит первые дела 36
Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных 29
Полиция взяла под охрану 7 человек из «списка 47» 32
Украина закрыла ряд участков Азовского и Черного морей 174
7 июня. Картина дня 45
Лидеру одесского «Автомайдна» предоставят госохрану 137
ВР отложила введение штрафов за отсутствие счетчиков на тепло и воду 32
В банковской ячейке Вышинского нашли пистолет и $200 тысяч 43
На Донбассе задержали кухарку боевиков 44
Путин прокомментировал вероятность обмена Сенцова на Вышинского 62
В материалах хакеров вскрылись крупные суммы украинской коррупции 113

В Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украины разоблачены многочисленные факты нарушения одним из крупнейших аграрных холдингов правил экологической безопасности и санитарных норм. Это предприятие расположено на территории Киевской области и занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты. «С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных свалок, так называемых могильников. Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

«Одновременно с проведением мероприятий по документированию противоправных действий в милицию обращались общественные активисты и местные жители, которые непосредственно на себе испытывали негативные последствия хозяйственной деятельности птицефабрики. После обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и получения огласки среди общественности фигуранты вроде начали уничтожать отходы. На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю», – сообщили в ГПУ.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами.

«В то время, когда владельцы «куриного» бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе. В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен», – подчеркнули в ГПУ.

Отмечается, что с целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов.

6 июня проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения.

Агентство Українські новини со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщило, что речь идет о компании «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») и ее владельце Евгение Сигале, который был народным депутатом от Партии регионов. Также задержана его жена.

«Агромарс» - один из крупнейших производителей курятины в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги