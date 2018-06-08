В Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украины разоблачены многочисленные факты нарушения одним из крупнейших аграрных холдингов правил экологической безопасности и санитарных норм. Это предприятие расположено на территории Киевской области и занимается разведением домашней птицы и производством мясных продуктов. Во время технологического процесса образуются отходы, которые должны перерабатываться и утилизироваться», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что согласно украинскому законодательству остатки забитой птицы должны храниться на специальных площадках, оборудованных для предотвращения их попадания в почву и водные объекты. «С целью экономии средств на проведение указанных мероприятий собственники «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных свалок, так называемых могильников. Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

«Одновременно с проведением мероприятий по документированию противоправных действий в милицию обращались общественные активисты и местные жители, которые непосредственно на себе испытывали негативные последствия хозяйственной деятельности птицефабрики. После обнаружения посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и получения огласки среди общественности фигуранты вроде начали уничтожать отходы. На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю», – сообщили в ГПУ.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, выявлены факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

В рамках производства установлены организаторы и участники преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами.

«В то время, когда владельцы «куриного» бизнеса получают сверхприбыли, жители нескольких сел страдают, окружающая среда загрязняется и погибает, а государство несет многомиллионные убытки. Такое загрязнение земель, вод и атмосферного воздуха может привести не только к массовому заболеванию населения, но и к экологической катастрофе. В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 млн гривен», – подчеркнули в ГПУ.

Отмечается, что с целью прекращения этой противоправной деятельности правоохранители провели мероприятия по задержанию ее организаторов.

6 июня проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения.

Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр).

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения.

Агентство Українські новини со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщило, что речь идет о компании «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») и ее владельце Евгение Сигале, который был народным депутатом от Партии регионов. Также задержана его жена.

«Агромарс» - один из крупнейших производителей курятины в Украине.