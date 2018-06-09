Печерский районный суд арестовал задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») на 60 суток с правом залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн», - написала она в Twitter.

Другой собственник – Марина Сигал – арестована на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн

Директор структурного подразделения арестован с альтернативой залога в размере 84 млн грн.

Напомним, 8 июня в Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.