Печерский районный суд арестовал задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») на 60 суток с правом залога.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн», - написала она в Twitter.
Другой собственник – Марина Сигал – арестована на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн
Директор структурного подразделения арестован с альтернативой залога в размере 84 млн грн.
Напомним, 8 июня в Киевской области задержаны владельцы одного из крупнейших аграрных агрохолдингов по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.
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