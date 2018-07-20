Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорбюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство.

Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде».

«Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП», - заявил председатель САП.

Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор.

«Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть», - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении.