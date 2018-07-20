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За прошедшие сутки, 19 июля, противник 18 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песок, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

Вчера потерь среди защитников Украины нет.

По данным разведки, трое оккупантов погибли и один был ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
ForUm

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