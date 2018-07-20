Здоровье незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова сильно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.



«Он сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Он практически не ориентируется в датах и ​​переспрашивает адвоката, какой сегодня день. У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или на какой день после встречи с сестрой он произошел», – написала Денисова.

По ее словам, Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. «Что значит, по словам адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь принимает, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси в день. У него ухудшилось здоровье и ослабла сердечная мышца», – сообщила омбудсмен.

«Поэтому я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович относительно организации визита их представителей в колонию, где содержится Олег Сенцов, для проверки данной информации. Призываю все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля», – подытожила Денисова

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

19 июля Динзе сообщил, что около недели назад у Сенцова был второй кризис, и врачи уговорили его принимать смесь.