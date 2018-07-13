Шевченковский суд города Киева в рамках судебного заседания назначил Надежде Савченко бесплатную правовую помощь в связи с неявкой ее защитников на судебное заседание 13 июля, сообщает Укринформ.

«Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства», - заявил судья Владимир Бугиль.

Он заметил, что постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

11 мая стало известно, что от Савченко ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

В начале апреля от нее ушел адвокат Виктор Чевгуз.

В ходе заседания суда 14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов и попросила назначить ей государственного защитника. Ей предоставили адвоката Юлию Ткач.