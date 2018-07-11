Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Игорь Поночовный в Facebook.

«Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября!» - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.

6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.