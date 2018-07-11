также в разделеОбщество
Прокурор САП ушел в отпуск сразу после закрытия «дела рюкзаков» 10
Дело махинаций на Львовском бронетанковом заводе направлено в суд 14
На Херсонщине задержали «защитника» Крыма с российским паспортом 25
В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов 37
Туроператор сокращает полеты в Турцию после скандала с «застрявшими» туристами 26
РФ с конца апреля задержала уже почти 100 украинских судов 17
Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы 19
Прокурор САП закрыл «дело рюкзаков» 34
Оксана Марченко: Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы – часть семьи 55
Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева 27
В Украину вернулись полтысячи «застрявших» в Турции туристов 35
Адвокат: Следком скрывает материалы о смерти Кашки 53
Сенцов написал письмо лидеру «Бумбокса» 50
Следствие рассматривает три версии трагедии на Ривненском полигоне 29
«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами 509
Экс-главе Апелляционного суда Крыма объявлено подозрение в госизмене 21
В «Правом секторе» возмущены заявлениями Наева о добровольцах 170
«Интер» оштрафовали на 4 миллиона за скандальный концерт 67

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении государственной измены и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Игорь Поночовный в Facebook.

«Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября!» - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.

6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги