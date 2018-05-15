Руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Действия сотрудников российского агентства квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского.
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