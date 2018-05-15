CБУ привела примеры антиукраинской деятельности руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

По данным пресс-центра ведомства, в 2014 году по указанию генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева руководителем украинского представительства этой структуры был назначен гражданин Украины Вышинский.

Им был основан ряд юридических лиц, в том числе ООО «Интерселект», которое действует под брендом «РИА Новости-Украина». «Такая форма построения была применена, прежде всего, для сокрытия российских источников финансирования ресурса и связи указанной структуры с московским офисом МИА «Россия сегодня», - подчеркнул замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА «Россия сегодня» принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии полуострова. За свои действия в пользу страны-агрессора в мае 2014 Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью «За заслуги перед Отечеством».

По возвращении в Киев он привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР». «Многие считают, что антиукраинская пропаганда создается исключительно в России или на временно оккупированных территориях. Но, как видим, большое количество пропагандистского контента публикуется из самой Украины», - подчеркнул замглавы СБУ.

Для прикрытия своей деятельности руководство МИА «Россия сегодня» использовало схему путем заключения договора о сотрудничестве между ООО «Интерселект» и компанией, находящейся в столице Сербии Белграде.

«Ежемесячно указанная фирма с признаками фиктивности переводила почти 53 тысячи евро, которые имеют российское происхождение, на счета украинских предприятий, контролируемых Вышинским», - уточнил Кононенко.

Имеющиеся в материалах дела данные бухгалтерской отчетности свидетельствуют, что деньги использовались на нужды «РИА Новости-Украина», смета которого утверждалась непосредственно в центральной редакции «Россия сегодня».

«Я понимаю, что у нас информационная война, но нам надо создать хотя бы видимость объективности», - инструктировал подчиненных пропагандистов Вышинский.

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой АР Крым провели пять обысков в офисах, используемых указанным медиа-ресурсом и местах проживания отдельных его функционеров. Правоохранители изъяли документацию, которая полностью подтверждает материалы досудебного следствия по организации представителями российского международного информационного агентства МИА «Россия сегодня» с использованием сети подконтрольных им медиа-ресурсов в Украине подрывных информационных акций в рамках проведения гибридной войны против нашего государства. Следственные действия продолжаются. «После завершения процессуальных действий будет принято решение относительно правового статуса Вышинского», - сообщил начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АРК Крым Игорь Поночевный.

Кононенко обратил внимание на мгновенную реакцию российских чиновников и СМИ на процессуальные действия Службы. «Это свидетельствует о том, что мы попали в «цель», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.