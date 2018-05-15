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Служба безопасности Украины проводит обыск в киевском офисе РИА Новости Украина.

Эту информацию подтвердила Укринформу спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Да, обыски проводятся», - сказала она.

Спикер отметила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

Правоохранительные органы установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия.

Более подробную информацию обещали обнародовать позже.

В то же время РИА Новости сообщает, что утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. «Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь», – говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, сегодня утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
ForUm

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