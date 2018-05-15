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Служба безопасности Украины задержала руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Подтверждаю, обыски действительно проводятся в офисе РИА Новости Украины, решается вопрос о задержании его руководителя», – говорится в сообщении.

Мы обоснованную доказательную базу, которую мы обнародуем по завершении следственных действий.

Ранее сообщалось, что СБУ пришла с обыском в киевском офисе РИА Новости Украина.

В СБУ отметили, что совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.
ForUm

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